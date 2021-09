Covid, in Italia 2.800 nuovi casi e 36 morti

Meno casi con meno tamponi effettuati e si alza il tasso di positività. E' sempre la Sicilia la regione italiana con più casi nelle ultime 24 ore

FIRENZE — Nelle ultime 24 ore si sono registrati 2.800 i nuovi casi di Covid in Italia (ieri 4.664) in totale sono 4.609.205 le persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia.

Sono 36 (ieri 34) le persone decedute positive al virus per un totale di 129.955 vittime da Febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono 4.353.346, 4.186 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 125.904, 1.430 in meno rispetto a ieri.

I tamponi sono stati 120mila, 147.313 in meno rispetto a ieri quando erano stati 267.358 e il tasso di positività sale al 2,3% (ieri 1,7%).

Sono 563 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 4 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 35. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.200, in aumento di 87 rispetto a ieri.

Le regioni con il maggiore incremento di nuovi casi sono Sicilia (618 nuovi contagiati con 12.307 tamponi), Emilia Romagna (470 casi con 15.398 tamponi) e Veneto (291 casi con 14.220 tamponi).

