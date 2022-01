Covid, in Toscana 19 morti e 11.761 nuovi positivi

Sono stati eseguiti 22.324 tamponi molecolari e 53.634 tamponi antigenici rapidi, di questi il 15,5% è risultato positivo. Sono 19 i decessi

FIRENZE — In Toscana sono 571.128 i casi di positività al Coronavirus, 11.761 in più rispetto a ieri quando il conto si era fermato a 11.859.

Sono stati eseguiti 22.324 tamponi molecolari e 53.634 tamponi antigenici rapidi, di questi il 15,5% è risultato positivo. Sono invece 17.355 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 67,8% è risultato positivo.

L'età media dei 11.761 nuovi positivi odierni è di 37 anni circa (25% ha meno di 20 anni, 25% tra 20 e 39 anni, 31% tra 40 e 59 anni, 13% tra 60 e 79 anni, 4% ha 80 anni o più).

Gli attualmente positivi sono oggi 179.001, -3,7% rispetto a ieri.

I ricoverati sono 1.349, 34 in più rispetto a ieri, di cui 123 in terapia intensiva, 3 in meno.

Si registrano 19 nuovi decessi: 13 uomini e 6 donne con un'età media di 84 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le 19 persone decedute sono: 8 a Firenze, 1 a Prato, 2 a Pistoia, 1 a Lucca, 4 a Pisa, 1 a Livorno, 1 a Arezzo, 1 a Grosseto.

Sono 5.731 i casi riscontrati oggi nell'Asl Centro, 3.934 nella Nord Ovest, 2.096 nella Sud Est.

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri.

Asl Centro - 171.425 i casi complessivi ad oggi a Firenze (3.841 in più rispetto a ieri), 46.112 a Prato (764 in più), 49.380 a Pistoia (909 in più)

Asl nord ovest - 27.631 a Massa-Carrara (473 in più), 56.126 a Lucca (1.128 in più), 66.112 a Pisa (1.445 in più), 42.546 a Livorno (1.105 in più)

Asl sud est - 50.932 ad Arezzo (878 in più), 36.953 a Siena (698 in più), 23.356 a Grosseto (520 in più).

Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

Complessivamente, 177.652 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (6.911 in meno rispetto a ieri, meno 3,7%).

Sono 23.309 (3.277 in più rispetto a ieri, più 16,4%) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (ASL Centro 7.844, Nord Ovest 10.186, Sud Est 5.279).

Le persone complessivamente guarite sono 384.309 (18.619 in più rispetto a ieri, più 5,1%).