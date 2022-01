In Toscana 24 morti di Covid, 11.859 nuovi positivi

Sul territorio regionale le persone con l'infezione in corso sono quasi 186ila. Aumentano i casi positivi fra bambini e ragazzi

FIRENZE — Continua la lunga serie dei morti per Covid: oggi in Toscana sono 24, 12 uomini e 12 donne con un'età media di 83 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute abitavano 7 a Firenze, 2 a Prato, 3 a Pistoia, 1 a Massa Carrara, 3 a Lucca, 1 a Pisa, 4 a Livorno, 1 a Siena, 2 a Grosseto. Il totale delle vittime del virus in Toscana sale a 7.799.

Continuano a diminuire, seppure lentamente, i nuovi contagiati: oggi sono 11.859, individuati sottoponendo a test 17.609 casi sospetti di cui il 67,3% è risultato positivo (ieri questo dato era al 69,3%). L'età media è di 37 anni: il 24% ha meno di 20 anni, il 25% tra 20 e 39 anni, il 33% tra 40 e 59 anni, il 14% tra 60 e 79 anni, il 4% ha 80 anni o più). I dati evidenziano un incremento delle infezioni fra i bambini e adolescenti, probabilmente conseguenza della riapertura delle scuole in presenza: si tratta, solo nel bollettino di oggi, di 369 bimbi fra 0 e 4 anni, 1.069 fra i 5 e gli 11 anni, 676 ragazzi fra 12 e 15 anni, 705 fra 16 e 19 anni.

Considerando anche i tamponi di controllo, sono stati processati in 24 ore circa 72mila test.

I guariti oggi sono 6.871 e raggiungono quota 365.690 (65,4% dei casi totali).

Gli attualmente positivi sono aumentati ancora sul territorio regionale, oggi sono 185.878, +2,7% rispetto a ieri. Di questi i ricoverati sono 1.315 (19 in più rispetto a ieri), di cui 126 in terapia intensiva (3 in più). Altre 184.563 persone infettate sono in isolamento a casa con sintomi lievi o asintomatiche (4.945 in più rispetto a ieri). Sono invece 20.032 (in aumento 1.889 in più rispetto a ieri, segno che il tracciamento è ripartito) le persone in quarantena sotto la sorveglianza della Asl perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 6.682, Nord Ovest 8.852, Sud Est 4.498).

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri :

Asl Toscana Centro - Sono 167.584 i casi complessivi ad oggi a Firenze (3.726 in più rispetto a ieri), 45.348 a Prato (838 in più), 48.471 a Pistoia (963 in più),

Asl Toscana Nord Ovest - 27.158 a Massa (529 in più), 54.998 a Lucca (1.154 in più), 64.667 a Pisa (1.273 in più), 41.441 a Livorno (1.017 in più),

Asl Toscana Sud Est - 50.054 ad Arezzo (1.178 in più), 36.255 a Siena (634 in più), 22.836 a Grosseto (547 in più).