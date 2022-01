Fine isolamento per alunni e prof, nuove regole

Una circolare dell'Ufficio scolastico regionale ha raccolto le disposizioni contenute nelle ultime ordinanze del governatore Giani

FIRENZE — Nel labirinto di regole e controregole Covid che sta attanagliando la scuola durante la quarta ondata della pandemia, spicca una nuova circolare dell'Ufficio scolastico regionale che adegua le norme alle ultime disposizioni emanate per la Toscana dal governatore Eugenio Giani per semplificare le procedure relative alla fine dell'isolamento delle persone contagiate e della quarantena per i loro contatti.

Due le novità principali, modulate sul fatto che, in attesa del certificato di guarigione della Asl, si può tornare al lavoro e a scuola 24 ore dopo aver effettuato un tampone molecolare o antigenico rapido con esito negativo.

1 - per quanto riguarda il personale scolastico, ottenuto il tampone molecolare o antigenico rapido negativo, il rientro in servizio avviene quando termina il periodo di malattia attestato dal certificato di medico di famiglia.

2 - Per gli alunni invece, in attesa del certificato della Asl, l'Ufficio scolastico regionale ha proposto che i genitori producano un'autocertificazione in cui dichiarano di aver rispettato i tempi previsti dalle norme nazionali per l'isolamento e che sono trascorse le 24 ore dal tampone con esito negativo.

La notizia è stata riportata sul quotidiano La Nazione.