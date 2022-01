Malati di Covid o col Covid, alta tensione fra Regioni e governo

I governatori chiedono di non conteggiare più come degenti Covid i pazienti ricoverati per altre patologie e poi risultati positivi asintomatici

ROMA — Potrebbe essere una svolta nell'approccio all'epidemia di Covid anche se per adesso tutto è in sospeso e la tensione sale: questa mattina, su pressante richiesta dei presidenti delle Regioni, compreso quello della Toscana Eugenio Giani, gli uffici del Ministero della salute avevano predisposto una bozza di circolare in cui si disponeva di non conteggiare più come 'degenti in area Covid' i pazienti che si ricoverano in ospedale per altre patologie e che poi, sottoposti al test come tutti coloro che entrano negli ospedali, risultano positivi al SarsCov2 pur non manifestando alcun sintomo dell'infezione.

Il provvedimento è stato richiesto dai governatori soprattutto per evitare che i loro territori finiscano in zona arancione o rossa - con le restrizioni conseguenti - a causa del bbom di contagi registrati nelle ultime settimane che però, nel 90% dei casi, grazie alla campagna vaccinale, riguarda persone senza sintomi o con sintomi molto lievi. Il tasso di occupazione da parte di malati di Covid dei posti letto in ospedale è infatti il criterio che fa scattare il cambio di colore delle Regioni qualora vengano superate entrambe le soglie fissate dal governo: nel caso della zona arancione, il 20% per le terapie intensive e il 30% per i reparti ordinari.

Poi, nel pomeriggio, la frenata del Ministero della salute che prima ha dichiarato che non era stato emanato alcun provvvedimento ufficiale e poi ha categoricamente smentito di volerlo emanare. Ad alzare le barricate le associazioni di categoria dei medici e lo stesso Comitato tecnico scientifico del governo. Ma il problema è reale e sarebbe l'ora che anche il prudentissimo ministro Speranza - quello che ha inutilmente chiuso i confini dell'Italia a metà Dicembre anche a chi proviene dall'Unione Europea, imponendo il tampone all'ingresso anche ai vaccinati con 3 dosi e ritrovandosi ugualmente con milioni di infettati e il Paese nel caos - prendesse atto che la richiesta dei governatori è dettata dal buon senso per evitare ulteriori difficoltà e blocchi dei servizi essenziali del Paese. Senza nulla togliere ovviamente alle enormi difficoltà che gravano sul personale sanitario degli ospedali, per il quale eventuali variazioni nel conteggio dei positivi al Covid non cambiano assulutamente nulla, visto che sia gli infettati dal Covid, sia asintomatici che sintomatici, necessitano di essere messi in isolamento con tutte le misure di sicurezza conseguenti. "I numeri dei contagiati, il trend dei positivi ricoverati in area medica e nelle intensive, comunque li si conteggi, sovraccaricano gli ospedali e portano allo stremo i professionisti. I medici si sentono soli" ha dichiarato in una nota il presidente della Federazione degli Ordini dei medici, Filippo Anelli.

E così le correzioni al sistema dei conteggi date quasi per certe al mattino si sono dissolte nel nulla nel giro di poche ore. Ma la tensione fra il governo e le Regioni resta altissima.