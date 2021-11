In Toscana incidenza a 71, altri 518 casi di Covid

Sul territorio regionale ci sono più di 7.000 persone con l'infezione in corso. Diminuiscono i casi gravi ricoverati in terapia intensiva

FIRENZE — Nelle ultime 24 ore in Toscana sono stati registrati 518 nuovi casi di Covid a fronte di 29.500 tamponi, test di controllo su casi già noti compresi. L'età media è 43 anni e almeno un nuovo positivo su 4 ha più di 30 anni. Il tasso di positività sulle nuove diagnosi è del 5,7%.

L'incidenza settimanale è di 71 nuovi casi ogni 100mila abitanti. Le province toscane che hanno l'incidenza più elevata sono ancora Grosseto (123,5 19mo posto nella classifica nazionale) e Siena (114, 24mo posto).

Nel bollettino di oggi ci sono anche 3 nuove vittime, 1 uomo e 2 donne con un'età media di 80 che vivevano a Firenze e Massa Carrara, i deceduti di oggi portano il totale dei deceduti a 7.364.

Gli attualmente positivi sono oggi 7.746, +2,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 301 (8 in meno rispetto a ieri), di cui 38 in terapia intensiva (3 in meno). Sono 7.445 le persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi (209 in più rispetto a ieri, più 2,9%).

Sono invece 15.686 (143 in meno rispetto a ieri,) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (ASL Centro 5.244, Nord Ovest 6.343, Sud Est 4.099).

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri:

Asl Centro (165 nuovi casi): sono 82.078 i casi complessivi ad oggi a Firenze (97 in più rispetto a ieri), 27.145 a Prato (38 in più), 28.057 a Pistoia (26 in più),

Asl Nord Ovest (215 nuovi casi): 15.484 a Massa (30 in più), 30.104 a Lucca (57 in più), 34.787 a Pisa (72 in più), 21.977 a Livorno (60 in più),

Asl Sud Est (138 nuovi casi): 26.610 ad Arezzo (31 in più), 17.637 a Siena (56 in più), 12.030 a Grosseto (51 in più).