Covid, in Toscana muore un uomo di 56 anni, 59 casi gravi

Tre ricoverati in più nei reparti ordinari, situazione stabile nelle terapie intensive. Gli attualmente positivi sono meno di 11mila

FIRENZE — Nelle ultime 24 ore in Toscana è morto per Covid un uomo di 56 anni di Arezzo. Le vittime della pandemia in totale sono 7.028.

I nuovi positivi al coronavirus sono 491 e il totale dei contagiati da Febbraio 2020 è 273.434

L'età media dei 491 nuovi positivi odierni è di 39 anni :21% ha meno di 20 anni, 32% tra 20 e 39 anni, 30% tra 40 e 59 anni, 12% tra 60 e 79 anni, 5% ha 80 anni o più.

I guariti sono 255.531, cioè 461 più di ieri. Gli attualmente positivi sono 10.875, cioè 29 più di ieri.

Oggi sono stati eseguiti 8.243 tamponi molecolari e 11.199 tamponi antigenici rapidi, di questi il 2,5% è risultato positivo. Sono invece 5.599 i soggetti testati oggi di cui l'8,8% è risultato positivo.

Nei reparti Covid degli ospedali toscani i ricoverati sono 459, cioè 3 più di ieri. Nelle terapie intensive sono 59, stabili rispetto a ieri.

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri

- Asl Centro (289 casi): 75.625 i casi complessivi ad oggi a Firenze (139 in più rispetto a ieri), 25.061 a Prato (71 in più), 25.668 a Pistoia (69 in più)

- Asl nord ovest (115): 14.463 a Massa (10 in più), 28.161 a Lucca (35 in più), 32.458 a Pisa (46 in più), 20.337 a Livorno (34 in più)

- Asl sud est (87): 25.087 ad Arezzo (31 in più), 15.398 a Siena (38 in più), 10.621 a Grosseto (18 in più).

Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

Sono 10.416 le persone in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono 26 in più rispetto a ieri.

Sono 12.295, cioè 67 in più rispetto a ieri le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

I 7.028 deceduti dall'inizio dell'epidemia sono cosi ripartiti: 2.269 a Firenze, 615 a Prato, 645 a Pistoia, 529 a Massa Carrara, 677 a Lucca, 709 a Pisa, 420 a Livorno, 531 ad Arezzo, 346 a Siena, 195 a Grosseto, 92 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.