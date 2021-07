Effetto Delta sull'Italia, in Toscana l'incidenza balza a 17

L'Italia resterà bianca anche la prossima settimana ma per cinque regioni torna lo spettro della zona gialla. Salgono incidenza e indice Rt

FIRENZE — Il ministro Speranza non firmerà nessuna nuova ordinanza alla luce del nuovo monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità sull'andamento dell'epidemia di Covid e l'Italia resterà tutta in zona bianca, almeno fino al prossimo lunedì, ma il contagio da Covid accelera in tutte le Regioni italiane, tranne che in valle D'Aosta e Provincia Autonoma di Trento.

Sono 19 ad oggi le Regioni in cui il rischio Covid è moderato. Lo si legge nel nuovo monitoraggio settimanale dell'Istituto superiore di sanità sull'andamento dell'epidemia. Solo due settimane fa tutte le regioni erano classificate a rischio basso mentre dalla scorsa settimana si è iniziato ad evidenziare un aumento dei casi in 11 Regioni.

Durante la conferenza stampa sull'analisi dei dati del Monitoraggio settimanale della Cabina di regia, il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro ha sottolineato che "ci sono due dati importanti: il numero dei comuni con almeno un caso non decresce più ma si va verso la ricrescita. Nelle settimane precedenti erano 2165 ora sono 2267 comune. In molte regioni c'è inoltre una inversione

ed una ricrescita".

L'indice Rt nazionale, l'indice che calcola il tasso di replicazione del virus, aumenta ancora ed in rialzo è anche l'incidenza, rispettivamente a 0,91 (0,66 la scorsa settimana) e a 19 casi su 100 mila abitanti (contro 11 casi su 100mila 7 giorni fa).

In Toscana l'incidenza è arrivata a 17 casi ogni 100mila abitanti (la scorsa settimana era 11) e l'Rt ha raggiunto lo 0,91, in linea con la media italiana.

Ricordiamo che per passare in zona gialla bisogna superare i 50 casi ogni 100 mila abitanti, anche se il ministro Roberto Speranza ha parlato di un cambio di rotta per quanto riguarda gli indicatori che regolano questo passaggio tra zone di colore: "In una fase caratterizzata da un livello importante di vaccinazione è ragionevole che nei cambi di colore e nelle conseguenti misure di contenimento pesi di più il tasso di ospedalizzazione rispetto agli altri indicatori", ed era quanto chiedevano le Regioni.

Le Regioni che dal 26 Luglio potrebbero lasciare il bianco per tornare in zona gialla sono Sardegna e Sicilia (incidenza rispettivamente di 33.2 e 31.8) il Veneto (26.7), il Lazio (24) e Campania (21.7).