In Italia 2.898 positivi e 11 vittime in più

Continua ad aumentare il contagio da Covid a fronte di un maggior numero di tamponi effettuati. Aumentano i malati ricoverati in rianimazione

FIRENZE — Nelle ultime 24 ore sono 2.898 (ieri 2.455) i nuovi positivi al Covid individuati sul territorio italiano, circa 300 in più rispetto a ieri a fronte di un aumento lieve dei tamponi, 205mila contro 190.922. Il tasso di positività sale quindi all'1,4% contro l'1,3% di ieri.

Le vittime del virus inserite nel bollettino nazionale oggi sono 11 (9 ieri) .

I casi in Italia dall'inizio dell'epidemia sono 4.281.214 mentre i morti 127.851. I dimessi ed i guariti sono invece 4.110.649, 1.070 in più

rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 42.714, in aumento di 1.814 unità nelle ultime 24 ore.

Per quanto riguarda i pazienti ricoverati per Covid ordinari oggi sono 1.088, 1 solo in meno rispetto a ieri, aumentano invece quelli in terapia intensiva in gravi condizioni che oggi sono 161 , 8 in più.

Per quanto riguarda le Regioni che hanno registrato il maggior incremento di nuovi casi, al primo posto c'è il Lazio (443 nuovi casi), poi Veneto (425 nuovi casi), Lombardia (399 nuovi casi), Sicilia (386 nuovi casi ), Campania (204 nuovi casi), Emilia-Romagna (200), Toscana (169 nuovi casi), Piemonte (115 nuovi casi).