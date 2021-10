Il Covid uccide altri 5 toscani, 228 nuovi casi

Draghi: «Merkel ci mancherà, ma la rivedremo in Italia»

Stabile l'epidemia di Covid, diminuiscono ancora i malati ricoverati sia in terapia intensiva che nei reparti ordinari. A morire 3 uomini e 2 donne

FIRENZE — Il Covid continua ad uccidere in Toscana dove nelle ultime 24 ore sono state 5 le vittime del virus, 2 donne e 3 uomini con un'età media di 75 anni che vivevano 2 nel Fiorentino, 1 in provincia di Lucca, 1 nel Pisano e 1 nel Grossetano. In totale i toscani deceduti dal febbraio 2020 sono 7.197.

I nuovi casi positivi sono stati 228, numero pressoché stabile in confronto a ieri. L'età media dei 228 nuovi positivi odierni è di 44 anni circa (24% ha meno di 20 anni, 18% tra 20 e 39 anni, 29% tra 40 e 59 anni, 21% tra 60 e 79 anni, 8% ha 80 anni o più).

Oggi sono stati eseguiti 8.343 tamponi molecolari e 9.996 tamponi antigenici rapidi, di questi l'1,2% è risultato positivo. Sono 6.790 i soggetti testati oggi escludendo i tamponi di controllo di cui il 3,4% è risultato positivo. Altre 5.801 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere (102 in meno rispetto a ieri).

Gli attualmente positivi sono oggi 6.056 numero inferiore rispetto a ieri, di questi i ricoverati sono 255 (8 in meno rispetto a ieri), di cui 28 in terapia intensiva (4 in meno).

Sono invece 13.939 (413 in meno rispetto a ieri) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (ASL Centro 5.175, Nord Ovest 5.806, Sud Est 2.958).

I guariti raggiungono quota 270.493 (333 in più rispetto a ieri).

Di seguito i casi di positività sul territorio:

Asl Centro (137 casi): sono 78.765 i casi complessivi ad oggi a Firenze (73 in più rispetto a ieri), 26.316 a Prato (16 in più), 26.845 a Pistoia (38 in più),

Asl Nord Ovest (66 casi): 14.834 a Massa Carrara (6 in più), 28.914 a Lucca (20 in più), 33.287 a Pisa (28 in più), 21.069 a Livorno (22 in più),

Asl sud est (25 casi): 25.735 ad Arezzo (14 in più), 16.322 a Siena (10 in più), 11.104 a Grosseto (1 in più).