In Toscana 431 nuovi positivi, ecco dove abitano

A Firenze e Prato il maggiore incremento di tamponi positivi. Ecco tutte le località che hanno registrato nuovi contagi nelle ultime 24 ore

FIRENZE — I nuovi casi registrati in Toscana sono 431 su 17.607 test di cui 8.631 tamponi molecolari e 8.976 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,45 per cento, il 7,5 per cento sulle prime diagnosi. Firenze è la città con il maggiore incremento di contagi, seguita da Prato.

In tutta la Toscana nelle ultime 24 ore sono stati diagnosticati 431 nuovi casi di positività al Coronavirus, erano stati 429 ieri e 423 il giorno precedente, a fronte di 17.607 test, il giorno precedente erano stati 19.924.

Il tasso di positività sulle prime diagnosi è al 7,5% (ieri era al 7%). Quello sul totale dei tamponi è al 2,45% (ieri 2,15%).

Nelle tabelle qui sotto il numero di contagiati per ogni Comune e l'incidenza giornaliera. Se un Comune non è nella lista significa che non ci sono nuovi casi.

