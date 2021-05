Covid, in Toscana altri 21 morti, 50 ricoverati in meno

Nelle ultime 24 ore sono stati diagnosticati 676 nuovi casi di Covid, l'età media è 40 anni. I guariti in più sono 959 e portano il totale a 208.320

FIRENZE — Risalgono i nuovi decessi per Covid in Toscana. Nel bollettino della Regione di oggi sono 21, 15 uomini e 6 donne con un'età media di 76 anni, residenti 10 nel fiorentino, 2 a Prato, 1 a Pistoia, 3 a Lucca, 2 nel pisano e 3 nel livorense. Il numero complessivo delle vittime dell'epidemia in Toscana diventa 6.373.

Nelle ultime 24 ore sono stati individuate 676 persone contagiate sottoponendo al tampone 9.236 casi sospetti (tasso di positività al 7,3% contro il 7,4 di ieri). L'età media di 40 anni circa (23% ha meno di 20 anni, 25% tra 20 e 39 anni, 33% tra 40 e 59 anni, 15% tra 60 e 79 anni, 4% ha 80 anni o più).

I guariti oggi sono 959 e raggiungono quota 208.320.

Gli attualmente positivi sono oggi 17.843, in calo del 1,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.322 (44 in meno rispetto a ieri), di cui 214 in terapia intensiva (6 in meno).

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri:

- 63.884 i casi complessivi ad oggi a Firenze (192 in più rispetto a ieri), 21.238 a Prato (95 in più), 21.904 a Pistoia (78 in più),

- 12.866 a Massa (45 in più), 23.921 a Lucca (36 in più), 28.383 a Pisa (75 in più), 16.904 a Livorno (26 in più),

- 21.485 ad Arezzo (45 in più), 13.111 a Siena (45 in più), 8.285 a Grosseto (39 in più).

Sono 382 i casi riscontrati oggi nell'Asl Centro, 165 nella Nord Ovest, 129 nella Sud est.