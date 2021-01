Incidenti, 15 i pedoni morti in Toscana nel 2020

Sono stati 240 i pedoni deceduti nel 2020 in tutta Italia, il Lazio guida la drammatica classifica. Al 6 Gennaio 2021 sono già 6 i pedoni morti

FIRENZE — Le vittime sulle strade italiane tra i pedoni sono state 240 nel 2020, e sono già 6 i deceduti al 6 Gennaio 2021. Il Lazio guida la classifica con 30 morti, 14 dei quali solo a Roma. La Toscana al settimo posto dopo Lombardia, Campania, Sicilia, Piemonte ed Emilia Romagna, ne ha contati 15 al pari del Veneto. La Basilicata è ultima con 2 sinistri mortali.

A rendere noto il drammatico bilancio dei sinistri stradali è l'Associazione sostenitori della polizia stradale che ha registrato 5 decessi in Italia anche nel mese di Aprile, in pieno lockdown.

Nel report dell'associazione risultano 9 pedoni su 240 con meno di 18 anni, un anno per la vittima più piccola. L'investitore è risultato ubriaco in 16 casi, 7 volte è risultata l'assunzione di stupefacenti ed in 33 occasioni all'investimento è seguita la fuga senza prestare soccorsi.

Il presidente Asaps Giordano Biserni nel presentare il report ha chiesto maggiori controlli e misure più restrittive, tra le quali lo sviluppo di una nuova tecnologia, un sistema pedovelox per sanzionare la mancata precedenza sugli attraversamenti pedonali