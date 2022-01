Lotteria Italia, 10 vincite in Toscana, ecco dove

Sono dieci i tagliandi vincenti venduti in Toscana per un totale di 200mila euro. Premi pesanti a Roma premiano il Lazio, seconda l'Emilia Romagna

FIRENZE — L'edizione 2021 della Lotteria Italia ha segnato un incremento del 40% di vendita dei tagliandi ed ha premiato il Lazio dove sono stati vinti 9,46 milioni di euro, a partire dal primo premio da 5 milioni di euro venduto a Roma, il terzo premio da 2 milioni a Magliano Sabina e il quarto premio da 1,5 milioni sempre a Roma.

La Toscana non è tra le Regioni più premiate, si è infatti aggiudicata 10 premi ma di cosiddetta terza fascia da 20mila euro ciascuno.

Eccoli per serie, numero, località e provincia:

F 330680 LUCCA LU

B 028149 FIESOLE FI

R 154132 CIVITELLA VAL DI CHIANA AR

P 186759 FIRENZE FI

P 469261 AREZZO AR

B 085411 SAN GIOVANNI VALDARNO AR

Q 381819 CAMPIGLIA MARITTIMA LI

P 067130 BORGO A MOZZANO LU

D 118463 GROSSETO GR

Q 074963 AREZZO AR

L'Emilia Romagna ha vinto il secondo premio da 2,5 milioni a Formigine, in provincia di Modena, in Sicilia 1,18 milioni di euro con 1 milione di euro vinto a Trapani.

Alla Lombardia 760 mila euro, alla Campania 560 mila euro, alla Puglia 280 mila euro, all'Abruzzo 220 mila euro, alla Toscana 200 mila euro, a Veneto e Piemonte 160 mila euro, a Marche e Sardegna 100 mila euro, alla Calabria 60 mila euro, al Friuli Venezia Giulia 40 mila euro, alla Liguria Umbria e Valle d'Aosta 20 mila euro. Senza premi Basilicata, Molise e Trentino Alto Adige.