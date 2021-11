Lupi, la Toscana invita a segnalarli su Whatsapp

La task force attivata in Toscana ha aperto una chat con un numero di telefono dedicato per segnalare l'avvistamento dei lupi sul territorio

FIRENZE — La Toscana ha attivato un numero whatsapp ed una e-mail per gli allevatori o i cittadini che possono segnalare eventuali avvistamenti, contatti o problemi legati alla presenza dei predatori sul territorio.

L’indirizzo mail è lupo@regione.toscana.it mentre il numero whatsapp è 3666817138.

La vicepresidente Stefania Saccardi ha spiegato “Si tratta dei primi atti concreti messi in campo dalla task-force istituita ad Ottobre per il problema della diffusione di alcune specie di predatori selvatici sul territorio toscano. Per provare a dare una soluzione efficace ai nostri allevatori, colpiti sempre più di frequente da predazioni di capi da parte di lupi, serve un approccio pragmatico e immediato. Chiederemo al ministro Cingolani un incontro per affrontare la tematica, puntando sulla necessità di ottenere per la Toscana deroghe rispetto alle normative attuali”.

Allo studio della task-force regionale anche provvedimenti per un cambiamento delle procedure per il risarcimento danni da predazioni, per facilitare il pagamento dei capi predati. Inoltre un nuovo provvedimento per lo smaltimento delle carcasse, onere che oggi pesa sugli allevatori.