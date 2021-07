Weekend di caldo rovente poi arrivano i temporali

Sarà un fine settimana in altalena con temperature da bollino arancione sabato e, domenica, il passaggio di una turbolenta perturbazione

FIRENZE — Sabato di caldo record con città da bollino arancione e domenica di burrasca per il passaggio di una rapida perturbazione destinata a lasciare la Toscana nel pomeriggio dopo aver provocato un calo delle temperature massime. E' il quadro del meteo estremo che si apparecchia per il prossimo fine settimana, tracciato dai previsori del Lamma.

Per la giornata di domani, sabato, Firenze sarà una tra le città più calde d'Italia con temperature massime di 35 gradi. Temperature appena inferiori sul resto della Toscana dove il cielo sarà sereno o poco nuvoloso per nubi basse in nottata e in mattinata su Valdarno Inferiore, Arcipelago e costa grossetana. In serata tendenza ad incremento della nuvolosità a partire da ovest, sud-ovest.

Il mese di Agosto si apre su una domenica caratterizzata, in mattinata, da un peggioramento delle condizioni meteo per il transito di una rapida perturbazione. Il cielo sarà inizialmente nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni sparse, prevalente temporalesche durante la notte e al primo mattino sulle zone nord occidentali e poi a scendere, nel corso della mattinata, verso le zone interne centro-settentrionali.

Nel pomeriggio si registreranno ampie schiarite sulla costa centrale e residue precipitazioni, sparse sui rilievi di nord-ovest, molto isolate altrove. Le temperature minime saranno in aumento, mentre le massime scenderanno sensibilmente.

A nord dell'Isola d'Elba i mari saranno tendenti a molto mossi o agitati nella serata di domenica, e mossi altrove anche per venti di Libeccio che si intensificheranno via via fino a moderati o forti.