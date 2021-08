Morti di Covid altri 2 toscani, 53 malati gravi

Aumentano ancora i malati ricoverati negli ospedali toscani. Tornano ad aumentare anche gli attualmente positivi, nessun guarito nelle ultime 24 ore

FIRENZE — In Toscana sono stati 528 i nuovi casi registrati e si registrano 2 nuovi decessi: 2 uomini, con un'età media di 90,5 anni, in provincia di Grosseto.

L'età media dei 528 nuovi positivi odierni è di 36 anni circa: il 28% ha meno di 20 anni, 30% tra 20 e 39 anni, 26% tra 40 e 59 anni, 12% tra 60 e 79 anni, 4% ha 80 anni o più).

Oggi sono stati eseguiti 8.749 tamponi molecolari e 5.547 tamponi antigenici rapidi, di questi il 3,7% è risultato positivo. Sono invece 7.016 i soggetti testati oggi (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 7,5% è risultato positivo.



Gli attualmente positivi sono oggi 11.580, di questi 472 sono ricoverati (12 in più rispetto a ieri), di cui 53 in terapia intensiva (6 in più). Sono 11.108 le persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi. Sono 11.893 (74 in meno rispetto a ieri) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (ASL Centro 4.373, Nord Ovest 6.157, Sud Est 1.363).



Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri;



- sono 74.849 i casi complessivi ad oggi a Firenze (123 in più rispetto a ieri), 24.710 a Prato (45 in più), 25.315 a Pistoia (64 in più),



- 14.365 a Massa Carrara (21 in più), 27.946 a Lucca (42 in più), 32.150 a Pisa (70 in più), 20.092 a Livorno (47 in più),



- 24.863 ad Arezzo (61 in più), 15.228 a Siena (28 in più), 10.461 a Grosseto (27 in più).



Sono 244 i casi riscontrati oggi nell'Asl Centro, 168 nella Nord Ovest, 116 nella Sud est.