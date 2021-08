Morti di Covid altri 5 toscani, 38 malati gravi

Nelle ultime 24 ore nessun nuovo ingresso nelle terapie intensive ma 9 ricoverati in più nei reparti ordinari. In calo gli isolamenti domiciliari

FIRENZE — Nelle ultime 24 ore in Toscana sono decedute per Covid altre 5 persone, 3 donne e 2 uomini con un'età media di 72 anni e residenti rispettivamente 3 a Firenze, 1 a Lucca, 1 a Arezzo. Il totale delle vittime del virus sul territorio regionale sale a 6.958.

I nuovi casi di contagio sono 396, in calo rispetto a ieri ma a fronte di un numero di tamponi praticamente raddoppiato, quasi 11mila, di cui 4.381 effettuati su casi sospetti: il 9% è risultato effettivamente contagiato. I guariti sono invece 505 e portano il totale a oltre 243mila.

Tolti i deceduti e i guariti dal Covid, gli attualmente positivi sono oggi 12.274, in diminuzione dello 0,9% rispetto a ieri. Dimuniscono lievemente i ricoverati in ospedale: oggi i nuovi ingressi sono 13 contro i 14 di ieri, per un totale di 347 persone nei reparti ordinari, di cui 38 si trovano in gravi condizioni in terapia intensiva: uno in più rispetto ieri.

Il tasso di ospedalizzazione dei malati di Covid è al 6% per le terapie intensive (il tetto che fa scattare la zona gialla è il 10%) e al 6% per i reparti ordinari (il tetto massimo è il 15%).

Altre 11.927 persone attualmente positive al Covid sono in isolamento a casa con sintomi lievi o prive di sintomi (127 in meno rispetto a ieri).

In calo, 263 in meno, le persone in isolamento e sotto la sorveglianza dell'Asl dopo un contatto con i contagiati: oggi sono 12.038 (ASL Centro 4.275, Nord Ovest 6.021, Sud Est 1.742).

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri:

Asl Toscana Centro - Sono 72.941 i casi complessivi ad oggi a Firenze (94 in più rispetto a ieri), 23.986 a Prato (42 in più), 24.543 a Pistoia (47 in più),

Asl Toscana Nord Ovest - 14.013 a Massa (5 in più), 27.084 a Lucca (56 in più), 31.326 a Pisa (48 in più), 19.278 a Livorno (38 in più),

Asl Toscana Sud Est - 24.244 ad Arezzo (35 in più), 14.851 a Siena (14 in più), 10.078 a Grosseto (17 in più).