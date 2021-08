In Toscana l'incidenza Covid svetta a 134

L'incidenza settimanale toscana è la terza più alta d'Italia. Sicilia e Sardegna sono in odore di zona gialla per la pressione sugli ospedali

FIRENZE — La Toscana è fra le 3 regioni italiane con l'incidenza settimanale dei contagi da Covid superiore a quota 100, il valore di oggi riportato sul sito public.flourish.studio.it è 134 nuovi casi ogni 100mila abitanti (126 la scorsa settimana). Un'incidenza più alta ce l'hanno solo la Sardegna (155) e la Sicilia (140) mentre la seguono l'Emilia-Romagna con 88 e Veneto e Calabria entrambe con 82.

L'incidenza media nazionale è molto più bassa, 73,8 nuovi casi ogni 100mila abitanti.

Sempre la Toscana è fra le 3 regioni dove, nell'ultima settimana, il tasso di occupazione delle terapie intensive è cresciuto di almeno 1 punto percentuale, superando il 6%, ma va detto che la situazione resta ampiamente sotto controllo: per far scattare la zona gialla con un'incidenza superiore ai 50 nuovi casi ogni 100mila abitanti è necessario che venga superata la soglia di sicurezza sia nelle terapie intensive che nei reparti ordinari.

L'Italia è ancora tutta in zona bianca, ma Sardegna e Sicilia, in base ai nuovi criteri per il passaggio nella fascia di rischio superiore, sono le Regioni più vicine a ritornare in zona gialla.



Secondo i dati Agenas aggiornati alla serata del 16 Agosto, a livello nazionale la percentuale di posti letto occupati nelle terapie intensive è del 5% (+1%), mentre quella nei reparti ordinari è stabile al 6%.

La Sardegna oltrepassa la soglia massima del 10% prevista dai nuovi parametri per le terapie intensive portandosi all'11% (+1%). Stabile, invece la Sicilia con un 9% per il tasso di occupazione delle intensive. Stabile il Lazio con il 7% per le intensive ed in crescita Friuli Venezia Giulia e Piemonte dell'1% rispettivamente al 4% e al 2%.

E' la Sicilia a superare oggi per la prima volta la soglia del 15%, prevista dai nuovi parametri, per i ricoveri in area medica non critica. La regione si attesta al 16% del tasso di occupazione dei reparti con un aumento dell'1%. In rialzo anche il valore della Calabria al 14% (+1%), della Sardegna a 9% (+1%) e della Basilicata al 10% (+1%).

Più bassi i dati nelle altre Regioni. Sopra il 5% solo Lazio, Campania (entrambi all'8%) e Toscana (6%). Abruzzo, Emilia-Romagna, Puglia e Valle d'Aosta sono al 5%. Liguria, Marche, le province autonome di Bolzano e Trento si fermano al 4%. Molise e Veneto sono al 3%, mentre Friuli-Venezia Giulia e Piemonte sono al 2%

Di seguito i tassi di occupazione nelle altre Regioni, in ordine decrescente: Emilia-Romagna, Liguria e Puglia al 5%; Calabria e Friuli-Venezia Giulia al 4%; Abruzzo, Campania, Marche, Molise e Veneto al 3%; Basilicata, Piemonte e Umbria al 2%.