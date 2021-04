Centri vaccinali toscani, guardate quanto ci costano

Ecco le spese sostenute dalle Asl per 3 dei maggiori centri allestiti per le vaccinazioni anti-Covid: Mandela Forum, Carrara Fiere e Modigliani Forum

FIRENZE — In Toscana alle 12 di oggi hanno ricevuto almeno la prima dose di vaccino anti-Covid 587mila toscani. Confidando che nelle prossime settimane le forniture di vaccino diventino più regolari, la Regione Toscana e le Aziende sanitarie stanno cercando nuovi luoghi in cui allestire i centri per le somministrazioni.

Al momento, fra le strutture più grandi fra quelle in funzione ci sono gli 'hub' allestiti al Mandela Forum di Firenze, a Carrara Fiere e al Modigliani Forum di Livorno. Si tratta di spazi gestiti da società o da associazioni a cui le Asl versano un corrispettivo per l'affitto, i consumi e altri servizi. I contratti stipulati hanno valenza trimestrale, rinnovabili almeno fino alla conclusione della campagna di vaccinazione contro la malattia Covid-19. Vediamoli uno per uno.

MANDELA FORUM di Firenze

Nel centro vaccinale fiorentino si possono somministrare fino a 2.400 dosi al giorno. La Asl Toscana Centro ha stipulato una convenzione con l'Associazione Nelson Mandela Forum, che gestisce lo spazio ed è riconducibile a 3 privati. Nella convenzione si legge che la Asl corrisponde all'associazione l'importo di 2.000 euro al giorno, Iva compresa, per ogni giorno di utilizzo. Una cifra che al mese si aggira sui 60mila euro. Sempre la convenzione prevede anche il pagamento una tantum all'associazione di 58mila euro Iva compresa per "altri servizi non sanitari da privati". Il contratto prevede l'utilizzo del Mandela Forum da parte della Asl per 6 mesi partendo da metà Febbraio, prorogabile.

Il centro vaccinale al Mandela Forum

CARRARA FIERE di Carrara



In questo centro vaccinale ci sono 14 linee di vaccinazione e si possono somministrare fino a 1.400 dosi al giorno. L'accordo per l'utilizzo di questo spazio è stato stipulato tra la Asl Nord Ovest e la Società Internazionale Marmi e Macchine CarraraFiere Spa ed è valido fino al 30 Aprile 2021 nonchè prorogabile fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica. In un prospetto del contratto sono indicate le spese giornaliere da sostenere che comunque non possono superare importo massimo di 125mila euro al mese, Iva inclusa. La Asl ha speso altri 58.367 euro per l'allestimento della struttura.

Il centro vaccinale di Carrara

MODIGLIANI FORUM di Livorno



Qui le linee di vaccinazione sono 16 per somministrare fino a 1.600 dosi al giorno. Dai documenti si apprende che Asl Toscana nord ovest corrisponde 1.810 euro al giorno, Iva compresa, alla società PalaLivorno Scrl, quindi 54.300 euro al mese. Oltre a questo la Asl ha speso 35.766 euro, Iva compresa, per l'allestimento del centro vaccinale. Il contratto ha validità trimestrale, prorogabile.

Il centro vaccinale al Modigliani forum di Livorno

AREZZO FIERE



Al momento il centro vaccinale è ospitato da Arezzo Fiere ma dal 15 Aprile sarà spostato al Teatro tenda, i cui spazi sono stati concessi in comodato d'uso gratuito dalla Fondazione Guido d’Arezzo, di cui è presidente il sindaco aretino Alessandro Ghinelli. Il motivo dello spostamento è economico: al Teatro tenda la Asl può risparmiare i soldi dell'affitto che pagava alla società che gestisce lo spazio fieristico. La delibera sui costi sostenuti finora per il centro vaccinale non è più disponibile on line e quindi abbiamo allertato l'ufficio stampa della Asl per conoscere i termini della convenzione. Nel centro vaccinale aretino sono in azione 10 linee vaccinali, che possono somministrare 1.000 dosi al giorno.