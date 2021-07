Vaccini, in Toscana 121mila over 60 non vaccinati

Tra il taglio di dosi di vaccino anti-Covid previsto per Luglio e le vacanze si registra un calo di somministrazioni. I dati delle vaccinazioni

FIRENZE — L'estate entra nel vivo e la campagna vaccinale rallenta. In Toscana sono oltre 121mila gli over 60 che devono ancora ricevere la prima dose di vaccino anti-Covid su una platea di 467.270 toscani che hanno più di 60 anni, mentre sono oltre 274mila quelle che devono completare il ciclo vaccinale. In Italia sono invece circa 2,5 milioni gli over 60 che ancora non hanno ricevuto alcuna dose.

A livello nazionale nell'ultima settimana anche se le somministrazioni quotidiane si mantengono sopra le 500mila si registra un calo rispetto a quella precedente: dalle 3.832.469 dosi somministrate tra il 21 ed il 26 Giugno si è passati alle 2.906.691 in quella che va dal 28 Giugno al 4 Luglio.

Secondo l'ultimo report del governo In Italia al momento sono state somministrate 53.203.327 su 58.924.814 ricevute.

Secondo i dati del Governo la Toscana è al secondo posto per prime dosi somministrate agli over 80, con il 98,40%. La media italiana sulle prime dosi è del 92,42%. Sulle seconde dosi agli over 80 la Toscana è ancora seconda, dietro all'Emilia Romagna.

Sempre nei dati del Governo, per le prime dosi agli over 70, la Toscana si trova al sesto posto con l'89,36% di prime dosi somministrate, la media italiana è dell'87,02%. Sulle seconde dosi invece è al quinto posto con il 64,78% di persone completamente vaccinate. La media italiana è del 59,44%.

Per quanto riguarda gli over 60 la Toscana è sopra alla media nazionale (80,69%) con il 83,59% di prime dosi fatte. Sulle seconde dosi la Toscana raggiunge il 40,21%, la media nazionale è del 48,84.

Il 71,61% dei 603.627 over 50 toscani hanno ricevuto la prima dose, mentre il 27,35 ha completato il ciclo di vaccinazioni.

Dei 546.649 over 40 toscani il 42,46% ha ricevuto la prima dose, mentre ha completato la vaccinazione il 17,02%.

Gli over 30, che in Toscana sono 398.063, risultano vaccinati con prima dose per il 47,80%, con seconda dose per il 15,56%.

Gli over 20 in Toscana sono 339.137, di questi il 38,324% ha ricevuto la prima dose, mentre la seconda l'ha ricevuta il 13,80%.

Infine nella fascia 12-19 anni, che conta 270.353 toscani, la prima dose è stata somministrata al 14.88% della popolazione.