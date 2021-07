Aggredisce la capotreno e blocca il regionale

Una passeggera senza biglietto ha aggredito la capotreno. Il treno regionale si è fermato dopo essere partito dalla stazione di Santa Maria Novella

FIRENZE — La capotreno di un regionale in partenza da Firenze Santa Maria Novella e diretto a Pontremoli è stata aggredita da una passeggera sprovvista del biglietto.

L'episodio è accaduto il 23 Luglio su un treno regionale in partenza da Firenze e diretto a Pontremoli. La capotreno è stata aggredita da una passeggera senza biglietto ed il convoglio si è fermato a Le Piagge verso le 15.

Sulla linea ferroviaria Firenze-Empoli-Pisa sono stati registrati ritardi superiori ai 60 minuti e disagi per diversi treni in transito sulla tratta.

Sull'episodio è intervenuto il responsabile regionale dipartimento trasporti e lavori pubblici di Forza Italia Toscana, Giampaolo Giannelli "Oltre ad augurarci che chi si comporta come la viaggiatrice di oggi sia punito con la massima severità - ha aggiunto Giannelli - non possiamo non sottolineare la necessità di maggiori controlli, anche preventivi, per i treni regionali. La differenza nel controllo tra treni come i Freccia ed i regionali è enorme, sotto ogni profilo. Se è complicato esercitare un controllo di pubblica sicurezza a bordo di ogni treno regionale, è fondamentale incrementare i controlli preventivi nelle varie stazioni ferroviarie, per tutelare sia il personale che lavora sui treni che i pendolari".