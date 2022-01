Nella Casa del Falso anche la Ferrari contraffatta

L'auto falsificata è tra i pezzi esibiti nella casa di vetro allestita dall'Agenzia dogane e monopoli in occasione di Pitti Immagine Uomo e Bimbo

FIRENZE — C'è anche la falsa Ferrari 250 GT nella glass house della Casa del Falso, versione itinerante della Casa dell'Anticontraffazione dell'Agenzia dogane e monopoli, installata da oggi in piazza Santa Maria Novella e inaugurata questo pomeriggio. Nella casa di vetro troverà posto fino al 17 Gennaio una carrellata di articoli contraffatti e in violazione alla normativa sul Made in Italy, mentre i funzionari Adm saranno presenti fino al 13 Gennaio alla Fortezza con uno stand a Pitti Immagine Uomo e Bimbo.

E proprio la tutela dei marchi è al centro dell'iniziativa approdata a Firenze e già realizzata a Milano in occasione della settimana della moda. Oggi ad aprire la Casa del Falso sono arrivati tra gli altri il direttore generale Adm Marcello Minenna, il sindaco Dario Nardella.

Sì perché Firenze, ha ribadito il sindaco, è tra le città più esposte a contraffazione. Per questo sempre nel pomeriggio Adm e Comune hanno siglato un protocollo d'intesa per rafforzare gli strumenti per la lotta alla contraffazione e agli altri fenomeni illeciti connessi al commercio. Così Firenze, riconosciuta come una delle capitali nel mondo di molti settori commerciali e artigianali, diventa il simbolo della lotta al mercato del falso.