Sanzioni ai tifosi allo stadio senza mascherina

Raffica di verbali da 400 euro l'uno ai supporter sorpresi sia al Franchi di Firenze che al Castellani di Empoli sugli spalti senza protezione Covid

FIRENZE / EMPOLI — Una raffica di verbali di sanzione da 400 euro ciascuno sono stati notificati a tifosi sorpresi allo stadio Franchi di Firenze e al Castellani di Empoli sugli spalti senza la mascherina anti Covid-19.

Nei giorni scorsi, durante i controlli allo stadio Franchi in occasione di Fiorentina-Sassuolo, un tifoso locale è stato sanzionato dalla polizia in tribuna in quanto privo di mascherina durante la partita.

Ieri, invece, sono state notificate dal commissariato di Empoli sanzioni a 10 tifosi empolesi che, in occasione dell’incontro di calcio Empoli-Udinese dello scorso 6 Dicembre, a loro volta non indossavano i dispositivi di protezione individuale sugli spalti.

Nel caso di Empoli i supporter, di età compresa tra 19 e 64 anni, sono stati identificati attraverso il sistema di videosorveglianza interno allo stadio Castellani. Adesso provvedimenti analoghi verranno adottati anche nei confronti dei supporter dell’Udinese e del Sassuolo.