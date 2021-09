80 medici vaccinati ma a rischio sospensione

L'Ordine ha verificato che i professionisti si erano vaccinati fuori Toscana o all'estero. Restano 147 i dottori no-vax sospesi nel fiorentino

FIRENZE — Sono 80 i medici che rischiavano di essere sospesi pur avendo ricevuto la vaccinazione anti Covid, è quanto ha reso noto Pietro Dattolo, presidente dell'Ordine dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri di Firenze dopo le verifiche dei certificati.

Si tratta di medici vaccinati fuori dalla Toscana e all'estero che avevano inviato per posta elettronica i certificati vaccinali ma risultavano tra i no vax. Restano dunque, ad oggi, 147 i medici sospesi nella provincia di Firenze.

"A seguito di attenti controlli, 80 professionisti sono risultati già vaccinati e non è quindi prevista per loro la sospensione dall'attività lavorativa. Si tratta di medici impegnati all'estero o di giovani colleghi specializzandi in altre regioni che avevano da tempo ricevuto la somministrazione, ma che a causa di una mancata lettura delle email pec erano rimasti in attesa di accertamento" ha spiegato il presidente Pietro Dattolo.

"Fino ad oggi sono 147 i medici sospesi nella nostra provincia, un numero esiguo, considerando che gli iscritti sono oltre 10 mila. L'inosservanza dell'obbligo vaccinale resta una scelta irresponsabile che non possiamo accettare. Tuttavia la dedizione e la fiducia nella scienza da parte del mondo sanitario, salvo rare eccezioni, non è mai stata messa in discussione. Affinché l'epidemia resti contenuta e si mantenga la sicurezza all'interno dei reparti e degli ambulatori è fondamentale questa adesione, che sarà altrettanto ampia quando verrà messa a disposizione la terza dose" ha concluso Dattolo.