Giga Cucine in liquidazione, 40 licenziamenti

La proprietà ha comunicatola decisione alle organizzazione sindacali. Sciopero e presidio di protesta ai cancelli, c'è anche il sindaco

SCANDICCI — Giga Grandi Cucine ha comunicato al sindacato la messa in liquidazione dell’azienda che porterebbe al licenziamento dei 40 addetti. "Una doccia fredda" l'ha definita la Cgil.

La Fiom Cgil e i lavoratori hanno indetto sciopero e stanno facendo un presidio di protesta davanti all’azienda in via Pisana 336, è presente anche il sindaco di Scandicci Sandro Fallani ed è atteso per la Regione Toscana il delegato al lavoro, Valerio Fabiani.

Proprio in Regione Toscana per lunedì prossimo è in programma il tavolo sulla vertenza con sindacato e azienda. La Fiom da tempo lanciava l’allarme sulla Giga Grandi Cucine per il disimpegno su Scandicci.