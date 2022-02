Focolaio Covid in reparto, l'Asl blocca i ricoveri

Nell'ospedale S.Maria Maddalena non saranno accettati nuovi degenti fino a quando i pazienti risultati positivi non saranno negativizzati

VOLTERRA — E' scoppiato un focolaio di Covid all'interno nel reparto di medicina generale dell'ospedale Santa Maria Maddalena che, come altre strutture toscane, non possiede aree riservati e attrezzate solo per i pazienti Covid .

La notizia ha innescate dure critiche della Cgil a cui la Asl Toscana Nord Ovest ha replicato ribadendo che sono state messe in atto tutte le procedure previste per riportare la situazione alla normalità in tempi brevi.

"Il personale, oltre ad essere sottoposto ogni 7 giorni ad uno screening, è stato nuovamente invitato al rispetto delle procedure aziendali e all’utilizzo corretto dei dispositivi di sicurezza - si legge in una nota della Asl - Inoltre, fino alla progressiva dimissione o negativizzazione dei pazienti e alla conseguente sanificazione degli ambienti, non verranno effettuati nuovi ricoveri. Infine, è stata creata una zona filtro in ingresso e in uscita. Confidiamo, visto il previsto calo dei ricoveri negli ospedali limitrofi, che la situazione possa normalizzarsi entro breve”.

“L’esperienza vissuta in questi due difficili anni e gli studi epidemiologici ci dicono che nella maggior parte dei casi il virus è stato portato all’interno dei reparti dall’esterno - conclude la Asl - E in merito al fatto che l'ospedale di Volterra non è strutturato per fronteggiare i ricoveri Covid, a quanto ne sappiamo nessun ospedale era strutturato per ricoveri Covid, ma quando è stato necessario tutti si sono organizzati per far fronte all’emergenza, sia i presidi provinciali, sia quelli più periferici come l'ospedale di Barga”.

“Nel merito delle misure prese per arginare il focolaio di Covid, la ASL ribadisce che la direzione sanitaria ha messo in atto tutti i provvedimenti necessari a riportare il presidio alla normalità.