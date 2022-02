Altri 20 morti di Covid e 3.691 nuovi positivi

I ricoverati in ospedale con l'infezione sono 1.089, di cui 70 i gravi condizioni. L'età media delle vittime è sempre molto alta, quasi 80 anni

TOSCANA — Nelle ultime 24 ore in Toscana sono stati individuati 3.691 nuovi casi di Covid, 1.514 confermati con tampone molecolare e 2.177 da test rapido antigenico. L'età media dei 3.691 nuovi positivi odierni è di 36 anni circa (il 30% ha meno di 20 anni, il 22% tra 20 e 39 anni, il 29% tra 40 e 59 anni, il 13% tra 60 e 79 anni, il 4% ha 80 anni o più). Considerando i tamponi per le prime diagnosi e quelli di controllo su casi già noti sono stati processati 34mila test. Il tasso di positività sulle prime diagnosi scende al 54,9%.

Nel bollettino Covid di oggi si registrano 20 nuovi decessi: 14 uomini e 6 donne con un'età media di 79 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le 20 persone decedute abitavano 2 a Firenze, 2 a Prato, 1 a Pistoia, 1 a Massa Carrara, 3 a Lucca, 3 a Pisa, 1 a Livorno, 1 a Arezzo, 1 a Siena, 5 a Grosseto. Il totale delle vittime sale a 8.739.

I guariti oggi sono 7.011 e raggiungono quota 761.186 (91,9% dei casi totali).

Gli attualmente positivi scendono a 58.035, il 5,4% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.089 (28 in meno rispetto a ieri), di cui 70 in terapia intensiva (1 in più). Altre 56.946 persone contagiate sono in isolamento a casa con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o prive di sintomi (3.312 in meno rispetto a ieri).

Sono invece 14.087 (957 in meno rispetto a ieri) le persone in quarantena perché hanno avuto contatti con persone contagiate (ASL Centro 3.411, Nord Ovest 7.265, Sud Est 3.411).

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri:

Asl Toscana Centro - Sono 245.011 i casi complessivi ad oggi a Firenze (897 in più rispetto a ieri), 63.601 a Prato (199 in più), 70.004 a Pistoia (229 in più),

Asl Toscana Nord Ovest - 37.867 a Massa (153 in più), 82.148 a Lucca (514 in più), 95.273 a Pisa (416 in più), 69.380 a Livorno (432 in più),

Asl Toscana Sud Est - 73.442 ad Arezzo (304 in più), 52.107 a Siena (291 in più), 38.572 a Grosseto (256 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.