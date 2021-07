Boschi in fiamme bruciano vicino alle case

I roghi si sono sviluppati sul Monte Argentario, sui Monti Pisani e nella zona di Capalbio. Elicotteri e decine di squadre antincendio in azione

GROSSETO E PISA — Tre incendi di vegetazione si sono sviluppati nel pomeriggio in tre località della Toscana. Il primo è scoppiato sulle colline di Porto Santo Stefano, in provincia di Grosseto, intorno alle 13. Il secondo verso le 14.30 a Calci, sui Monti Pisani, nella zona funestata dal gigantesco incendio del 2018; il terzo vicino a Capalbio, in località Borgo Carige.

Nel Grossetano sono rapidamente intervenuti vigili del fuoco, numerose squadre del volontariato ed elicotteri della Regione e dei pompieri per contenere la propagazione delle fiamme in una zona densamente boscata dove sono presenti abitazioni. Il bosco interessato dal rogo è costituito prevalentemente da macchia mediterranea e le operazioni si sono concluse nel tardo pomeriggio.

I vigili del fuoco con il supporto di un elicottero Drago sono intervenuti anche a Capalbio dove hanno preso fuoco sterpaglie e vegetazione in località Borgo Carige. Anche in questo caso nella zona ci sono alcune abitazioni nelle immediate vicinanze del fronte delle fiamme ma non risultano persone coinvolte e la situazione è tornata sotto controllo prima di sera.

Nel Pisano l'incendio boschivo è divampato sulle colline, in località Crespignano, in una zona impervia. Anche qui hanno operato due elicotteri oltre a numerose squadre Aib. Il vento ha spinto le fiamme verso il crinale del Monte Serra avvicinandosi pericolosamente ad alcune abitazioni. Tre squadre di soccorritori sono giunte da Vicopisano, tre da Calci, due da San Giuliano Terme e una da Buti in supporto ai due elicotteri degli operai forestali. Sul posto anche tre autobotti. Intorno alle 16 il rogo è stato circoscritto e sono iniziate le operazioni di bonifica.