Scontro tra auto, feriti un uomo e due bambini

Sono sei le persone che sono rimaste coinvolte nel tamponamento, due dei tre feriti sono bambini. Sul posto il personale sanitario del 118

FOLLONICA — Un tamponamento tra due auto ha coinvolto sei persone, tre delle quali sono rimaste ferite. Tra i feriti anche due bambini che sono stati soccorsi dal 118.

L'incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri in via Bicocchi, davanti ai cancelli della ex Ilva.

Il personale sanitario giunto sul posto ha prestato soccorso a due bambini e ad un uomo di 36 anni. Tutti sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Misericordia di Grosseto.

Illese le altre tre persone rimaste coinvolte nel sinistro sul quale sono stati effettuati i rilievi del caso.