Cala l'incidenza di nuovi casi di Covid in Italia

In arrivo il nuovo monitoraggio sull'andamento dell'epidemia dell'Iss. Indice Rt fermo a 0,68, tutte le regioni a basso a rischio tranne una

ROMA — Scende ancora l'incidenza di nuovi casi di Covid-19 in Italia, il nato nazionale è di 26 nuovi positivi ogni centomila abitanti, in calo rispetto ai 32 di venerdì scorso.

Il dato è contenuto nel nuovo monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità sull'andamento dell'epidemia di Covid.

Resta stabile l'indice Rt di trasmissione del contagio, 0,68 quello inserito nel nuovo rapporto, e tutte le regioni sono considerate a basso a rischio a parte la Sardegna, definita a rischio moderato (peraltro si tratta di una delle regioni già in zona bianca).

Tutte le regioni sono anche al di sotto della soglia di sicurezza per il tasso di occupazione dei posti letto ospedalieri da parte di malati di Covid.

Da lunedì prossimo entrano in zona bianca anche Lazio, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Puglia e Provincia autonoma di Trento e vanno ad aggiungersi a Friuli Venezia Giulia, Veneto, Liguria, Umbria, Abruzzo, Molise e Sardegna.

Da oggi 3 Comuni siciliani che hanno invece registrato nuovi focolai di contagio tornano di nuovo in zona rossa su ordinanza del governatore Musumeci: si tratta di Aidone, in provincia di Enna, Francofonte, in provincia di Siracusa, e Valledolmo, in provincia di Palermo.

La Toscana ha migliorato tutti i parametri sull'epidemia, ormai in linea con quelli richiesti per la zona bianca da 15 giorni, ma dovrà mantenerli almeno per un altra settimana per lasciare la zona gialla che quindi resta in vigore almeno fino al 20 Giugno.