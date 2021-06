In Italia altri 679 positivi al Covid e 42 vittime

I nuovi contagiati sono stati individuati su 190mila tamponi e il tasso di positività scende allo 0,3%. Nuovo riconteggio dei deceduti in Campania

ROMA — Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati individuati 679 nuovi casi di Covid, il doppio rispetto ai 389 di ieri ma a fronte di un numero doppio di tamponi processati, 190.635 contro i 75.861. Il tasso di positività quindi cala allo 0,3%.

In calo i pazienti ricoverati in ospedale, nei reparti ordinari sono 1.676, 47 meno rispetto a 24 ore fa, mentre i malati in gravi condizioni ricoverati in terapia intensiva sono 270 (19 in meno).

Nel bollettino nazionale di oggi sono state inserite altre 42 vittime ma 22 sono persone decedute in Campania nelle scorse settimane e notificate al governo solo ora.

Gli attualmente positivi al Covid sul territorio nazionale sono 52.824, quasi 2.000 in meno rispetto a ieri.

