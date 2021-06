Covid, in Italia altri 389 positivi e 28 vittime

Ma 14 sono deceduti in Campania in Aprile e Maggio e inseriti solo oggi nel bollettino nazionale. Tasso di positività invariato

ROMA — Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati diagnosticati 389 nuovi positivi al Covid, circa la metà rispetto a quelli del bollettino nazionale di ieri; sono stati però analizzati solo 75.861 test e quindi il tasso di positività è rimasto invariato (0,5%).

I decessi per Covid inseriti nel bollettino sono 28, il doppio rispetto a ieri, ma 14 vittime sono persone morte in Campania in Aprile e Maggio e notificate al governo solo oggi.

Rispetto a ieri ci sono 5 pazienti in meno in terapia intensiva per un totale di 289 pazienti in gravi condizioni e 20 nei reparti Covid ordinari per un totale di 1.723 degenti.

Le regioni che hanno registrato il maggior incremento di nuovi positivi sono Sicilia, Campania, Lombardia ed Emilia Romagna.