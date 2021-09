In Italia quasi tremila nuovi positivi e 65 morti

Triplicati in 24 ore i tamponi processati, quasi 340mila. Tasso di positività allo 0,88%, 29 ricoverati in terapia intensiva in meno

ROMA — Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati individuati 2.985 positivi al Covid, quasi il doppio rispetto ai 1.772 di ieri. In compenso però sono quasi triplicati i tamponi, passando da 124mila a 338mila e così il tasso di positività è sceso allo 0,88.

Le vittime nel bollettino nazionale di oggi sono 65, venti in più rispetto a ieri.

Dati incoraggianti anche negli ospedali, dove i pazienti in terapia intensiva sono scesi a 459, 29 in meno. Anche i nuovi ingressi giornalieri sono diminuiti, 19 contro i 29 di ieri. Complessivamente i degenti per Covid nei reparti ordinari sono 3.418, una sessantina in meno in 24 ore.

In Italia attualmente ci sono meno di centomila persone con l'infezione in corso, 98.872 per la precisione, con un calo di 2.208 rispetto a ieri.

Tutte le regioni hanno registrato meno di 300 nuovi casi positivi ad eccezione del Veneto (376 a fronte di 55.852 tamponi) e della Lombardia (345 a fronte di 63.638 tamponi).

