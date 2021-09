Variante delta all'assalto dei non vaccinati

Su 15 malati di Covid ricoverati nelle terapie intensive negli ospedali toscani, 13 non hanno mai ricevuto neppure una dose di siero

TOSCANA — E' una questione di numeri: attualmente i ricoverati per Covid in Toscana sono 324, di cui 43 in gravi condizioni in terapia intensiva e 281 nei reparti Covid ordinari.

Ma al di là del fatto positivo che la percentuale di posti letto occupati dai contagiati dal virus è ampiamente sceso sotto il livello di guardia (oggi è al 7,54% nei reparti di rianimazione e al 5,58% in quelli ordinari) ci sono due dati che dimostrano l'efficacia della campagna vaccinale: su 2 milioni e 926mila toscani vaccinati, solo 2 si sono ammalati di forme gravi di Covid mentre su 368mila non vaccinati i ricoverati in terapia intensiva sono stati 13.

Nella tabella qui sotto della Regione Toscana la rappresentazione grafica di quanto appena scritto.

Tabella Regione Toscana