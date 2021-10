In Toscana 3 morti per Covid ma l'incidenza è a 39

Aumentano i ricoverati in ospedale, 7 in più ma gli attualmente positivi al virus continuano a diminuire, oggi sono meno di 5.500

FIRENZE — In Toscana nelle ultime 24 ore sono state diagnosticati 230 nuovi casi di infezione da Covid-19, individuati sottoponendo a test 8.135 casi sospetti di cui è risultato positivo il 2,8%. Considerando annche i tamponi di controllo sono stati eseguiti quasi 30mila test. L'età media dei 230 nuovi positivi è di 42 anni circa: il 28% ha meno di 20 anni, il 16% tra 20 e 39 anni, il 24% tra 40 e 59 anni, il 25% tra 60 e 79 anni, il 7% ha 80 anni o più).

L'incidenza settimanale su scala regionale è scesa a 39,6 nuovi casi ogni centomila abitanti, ampiamente al di sotto del livello di guardia così come il tasso di occupazione dei posti letto in ospedale, al 3,86% in terapia intensiva (il limite è il 10%) e al 3,85% nei reparti Covid ordinari (ilnlimite è il 15%)

Oggi si registrano 3 nuovi decessi: un uomo e 2 donne con un'età media di 84 anni, residenti 2 nel fiorentino e 1 ad Arezzo. Le vittime registrate in Toscana dall'inizio della pandemia sono 7.225.

I guariti oggi sono 283 in più per un totale di 272.726 persone (95,5% dei casi totali).

Tolti i deceduti e i guariti, gli attualmente positivi sono quindi 5.478, l'1% in meno rispetto a ieri. Di questi i ricoverati sono 216 (7 in più rispetto a ieri), di cui 22 in terapia intensiva (1 in meno). Altre 5.262 persone sono in isolamento a casa con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o prive di sintomi (63 in meno rispetto a ieri). Altri 12.887 toscani (172 in più) sono invece in isolamento e in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 5.262, Nord Ovest 5.554, Sud Est 2.071).

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri:

- 79.333 i casi complessivi ad oggi a Firenze (76 in più rispetto a ieri), 26.450 a Prato (23 in più), 27.046 a Pistoia (13 in più),

- 14.889 a Massa (11 in più), 29.042 a Lucca (22 in più), 33.421 a Pisa (20 in più), 21.195 a Livorno (11 in più),

- 25.837 ad Arezzo (17 in più), 16.493 a Siena (27 in più), 11.168 a Grosseto (10 in più).