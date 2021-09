In Toscana 525 nuovi casi e 2 decessi

Nell'ultima settimana i nuovi casi sono diminuiti ma crescono i malati di Covid in gravi condizioni. Continua la serie nera dei decessi

FIRENZE — Nelle ultime 24 ore in Toscana sono stati diagnosticati 525 nuovi casi di Covid, 503 confermati con tampone molecolare e 22 da test rapido antigenico su un totale di di oltre 18mila esami. Il tasso di positività generale (sul totale dei test, compresi quelli di controllo su casi di infezione già noti) è del 2,9%, quello sulle prime diagnosi dell'8,3%, in lieve calo rispetto all'8,5 di ieri. L'età media dei nuovi contagiati è di 37 anni circa (il 27% ha meno di 20 anni, il 28% tra 20 e 39 anni, il 27% tra 40 e 59 anni, il 13% tra 60 e 79 anni, il 5% ha 80 anni o più).

Nel bollettino regionale di oggi ci sono altri 2 decessi per Covid, due uomini con un'età media di 74 anni residenti uno a Prato e uno ad Arezzo che portano il totale delle vittime in Toscana a 7.027.

I guariti oggi sono invece 598 e per un totale di 255.070 persone dall'inizio della pandemia: rappresentano il 93,5% dei casi totali.

Gli attualmente positivi sono oggi 10.846, 570 in meno rispetto a ieri. Di questi i ricoverati in ospedale sono 456 (5 in meno), di cui 59 in terapia intensiva (3 in più, per saperne di più clicca qui). Altre 10.390 persone col Covid sono in isolamento a casa con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o prive di sintomi (70 in meno rispetto a ieri).

Sono invece 12.228 (174 in più rispetto a ieri) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (ASL Centro 4.669, Nord Ovest 5.957, Sud Est 1.602).

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri:

Asl Centro - Sono 75.486 i casi complessivi ad oggi a Firenze (130 in più rispetto a ieri), 24.990 a Prato (57 in più), 25.599 a Pistoia (57 in più),

Asl Nord Ovest - 14.453 a Massa (20 in più), 28.126 a Lucca (38 in più), 32.412 a Pisa (74 in più), 20.303 a Livorno (52 in più),

Asl Sud Est - 25.056 ad Arezzo (29 in più), 15.360 a Siena (26 in più), 10.603 a Grosseto (42 in più).

La Toscana si trova al 10mo posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 7.441 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 7.684 x100.000, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Prato con 9.760 casi x100.000 abitanti, Pistoia con 8.802, Pisa con 7.783, quella con il tasso più basso è Grosseto con 4.852.