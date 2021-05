Incidenza del Covid sotto i 50 nuovi casi alla settimana

Mantenendo questo dato per 3 settimane consecutive, la Toscana conquisterà la zona bianca dal 21 Giugno. Giani: "Manteniamo la prudenza"

TOSCANA — Rallenta rallenta, finalmente l'incidenza media settimanale di nuovi casi di Covid ogni 100mila abitanti è scesa a 49, quindi al di sotto della fatidica soglia 50 anche sul territorio regionale della Toscana.

Occorrerà mantenere questo dato per almeno 3 settimane consecutive per conquistare la zona bianca, dove viene meno il coprifuoco (che comunque decade dal 21 Giugno) insieme alla maggior parte delle restrizioni. Al momento ci sono solo 3 regioni in zona bianca: Molise, Sardegna e Friuli Venezia Giulia. Tutte le altre sono in zona gialla.

Il dato regionale è un dato medio e infatti, guardando all'incidenza settimanale delle province toscana, la situazione è molto variegata:

Prato 75 nuovi casi ogni 100mila abitanti

Arezzo 71

Grosseto 64

Pistoia 62

Firenze 55

Siena 50

Massa Carrara 38

Lucca 34

Livorno 23

Pisa 23.

Qui sotto la tabella con la ripartizione dei nuovi casi di contagio fra i Comuni. I Comuni non citati non hanno registrato nuovi positivi.