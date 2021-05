Incidenza Covid a 66, la Toscana bloccata in giallo

La regione è ancora fra le 4 che hanno un'incidenza superiore a 60 nuovi casi in 7 giorni ed è al nono posto per la somministrazione di vaccini

FIRENZE — La zona di rischio Covid bianca non è neppure all'orizzonte per la Toscana ed è sempre più probabile che prima dell'ultima settimana di Giugno non se ne parli. Quindi resta in giallo anche la prossima settimana.

I dati non lasciano scampo: anche questa settimana l'incidenza del contagio è fra le più alte d'Italia, 66 nuovi casi in una settimana (venerdì scorso era comunque a 84). Le altre regioni con l'incidenza superiore a 60 sono la Valle d'Aosta (99 nuovi casi), la Campania (70) e la Calabria (67). Il dato nazionale è molto più basso: 52 nuovi casi in 7 giorni.

L'indice Rt di trasmissione del contagio in Toscana è intorno 0,70 mentre è leggermente peggiorato il tasso di occupazione dei posti di terapia intensiva in ospedale da parte di malati di Covid, risalendo al 25% dopo essere sceso, per due giorni, al 24. Siamo sempre al di sotto della soglia limite del 30% ma è evidente che l'attenzione verso il rischio Covid sul territorio regionale deve restare ancora alta.

Per quanto riguarda le vaccinazioni, ad oggi sono state somministrate 1.981.777 dosi di vaccino e i toscani che hanno completato il ciclo vaccinale sono 698.555. La Toscana ha inoculato 89,9% delle dosi ricevute. Sono 8 le Regioni hanno fatto meglio: Abruzzo (90,1), Basilicata (90,4), Lombardia (91,9), Liguria (91,1), Marche (92), Puglia 891,8), Umbria (91,5), Veneto (91,8).