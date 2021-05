Vaccini Covid, arriva la settimana dei trentenni

Da lunedì 31 Maggio potrà fissare l'appuntamento attraverso il portale regionale anche la decade dei trentenni. Si comincia con i nati nel 1982-83

FIRENZE — Da lunedì 31 Maggio la possibilità di prenotare la vaccinazione contro il Covid sarà estesa in Toscana anche alla decade dei trentenni. I primi tra gli over 30 che potranno prenotare la somministrazione su prenotavaccino.sanita.toscana.it saranno i nati nel 1982 e nel 1983 (i 39 e 38enni).

Anche per la categoria degli over30 la modalità di prenotazione sarà quella di due classi di età per volta. Le agende saranno aperte gradualmente per biennio anagrafico successivo fino a completare l’intera decade.

Per quanto riguarda, invece, tutte le altre fasce di età attualmente destinatarie della campagna di vaccinazione (in pratica i cittadini che hanno da 40 anni in su), ricordiamo che la Regione Toscana ha reso possibile fino al 6 Giugno l’accesso libero senza prenotazione in alcuni centri vaccinali. L'iniziativa vale anche per coloro che hanno già prenotato l'appuntamento: una volta ricevuto il vaccino durante l'open day, la vecchia prenotazione viene cancellata dal personale sanitario. Qui sotto trovate tutti i centri vaccinali interessati, Asl per Asl, cliccando sui rispettivi link.

Asl Centro: https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/mappa-del-sito/altro/1422-info-covid-19/vaccino-covid-19/27335-vaccino-day

Asl Nord Ovest: https://www.uslnordovest.toscana.it/index.php/notizie

Asl Sud Est: https://www.uslsudest.toscana.it/cosa-fare-per/vaccino-day-over-40-con-astrazeneca-senza-prenotazione-per-i-nati-fino-al-1981.

Gli open day vaccinali stanno riscuotendo un notevole consenso, con le dosi quotidianamente disponibili somministrate in poche ore.