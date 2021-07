Scienza in lutto, è morto Valfredo Zolesi

Il fondatore dell'azienda aerospaziale livornese Kayser aveva 72 anni. Salvetti: "Ha dato lustro alla città". La data dei funerali

LIVORNO — Un lutto ha colpito il mondo della scienza. È scomparso a 72 anni Valfredo Zolesi, ingegnere e fondatore della Kayser, azienda aerospaziale livornese protagonista di numerose missioni nello spazio.

Il sindaco di Livorno Luca Salvetti ha espresso il suo cordoglio ai familiari dell’ingegnere Zolesi: "Se ne va una delle figure che più ha dato lustro alla città nel campo dell’imprenditoria e della ricerca a livello internazionale. Valfredo combatteva da qualche anno contro la malattia che lo aveva colpito, senza per questo rinunciare al suo impegno affinché potesse proseguire l’attività del centro di ricerca realizzato sulle colline livornesi".

Salvetti ha ricostruito la storia della Kayser: "Partita da un piccolo locale nel centro di Livorno, la Kayser è infatti arrivata ad insediarsi nella bella e grande struttura realizzata tra il verde e il mare di Livorno, dove vengono ospitati tanti giovani ricercatori provenienti da tutto il mondo. Fondamentali gli esperimenti realizzati in questi anni in condizioni di assenza di gravità, in particolare sulla Stazione Spaziale Internazionale, soprattutto per quanto riguarda la ricerca biologica e biomedica, e le possibilità e i limiti per l’uomo di trascorrere lunghi periodi nello spazio. Per la pianificazione di questi esperimenti scientifici nello spazio, alla Kayser è stato anche riconosciuto un importante ruolo di coordinamento da parte di università ed enti di ricerca internazionali".

Il consigliere regionale Francesco Gazzetti lo ha ricordato come "un pioniere sia nella ricerca che nelle missioni spaziali. Ogni volta che avevo il privilegio di incontrare sia lui che il figlio David restavo affascinato dalle sue, dalle loro, visioni che avevano portato alla creazione di un'impresa di valenza mondiale come la Kayser".

Il funerale di Zolesi è in programma sabato 3 Luglio alle 14.30 nella chiesa di Santa Lucia a Livorno.