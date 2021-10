Lotta all'evasione fiscale, il primato di Prato

I Comuni toscani che nel 2020 hanno contribuito al recupero dell'evasione fiscale sono appena 22. ll primo è Prato, il secondo Castagneto Carducci

TOSCANA — Il primo in classifica è il Comune di Prato, sesto anche a livello nazionale, ma in tutto sono soltanto 22 i Comuni toscani che nel 2020 hanno contribuito alla lotta all'evasione fiscale, collaborando con l'Agenzia delle Entrate negli accertamenti e che, per questa attività assolutamente encomiabile, hanno appena ricevuto dal Ministero dell'interno, come incentivo, importi proporzionali alle somme recuperate. E scorrendo la classifica si scopre che, al secondo posto, c'è il piccolo Castagneto Carducci, davanti anche agli altri capoluoghi. Le cifre?

Il Comune di Prato, assolutamente il più virtuoso fra i toscani nella lotta agli evasori, ha ottenuto quest'anno circa 237mila euro ma in sette anni ha incassato con lo stesso sistema quasi 4 milioni di euro.

Gli altri Comuni sono:

Firenze: 81.912 euro

Castagneto Carducci: 35.258 euro

Arezzo: 20.479 euro

Pistoia: 15.778 euro

Quarrata: 13.290 euro

Livorno: 10.219 euro

Collesalvetti: 4.771 euro

Siena: 3.945 euro

Fiesole: 3.087 euro

Capraia e Limite: 2.268 euro

Montespertoli: 1.589 euro

Empoli: 1.394 euro

Capannoli: 1.212 euro

Lucca: 1.076 euro

Sesto Fiorentino: 688 euro

Calenzano: 822 euro

Barga: 575 euro

Firenzuola: 250 euro

Greve in Chianti: 222 euro

Signa: 100 euro

Grosseto: 100 euro