Ladri in casa del sindaco rubano anche i regali di Natale

A scoprire il furto è stato il primo cittadino quando ha fatto rientro nella sua abitazione. I ladri si sono impossessati anche di alcuni gioielli

LUCCA — Brutta sorpresa per il sindaco Alessandro Tambellini. Ieri pomeriggio, tornando a casa, appena ha aperto la porta ha scoperto che tutto l'appartamento era stato messo a soqquadro. Una breve ricognizione ha confermato il primo sospetto: nel corso della giornata, ignoti si erano introdotti nell'abitazione e avevano rubato tutto quel che di valore hanno trovato.

Alla fine il primo cittadino si è reso conto che i ladri non solo si sono impossessati di alcuni gioielli di famiglia ma hanno portato via anche i regali di Natale preparati per i familiari.

Indagini in corso.