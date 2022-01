Positivo non vuole la mascherina e colpisce un infermiere

Quirinale, Conte: «Di Maio parla di fallimento? In cabina di regia c'era anche lui»

Il sanitario voleva che il paziente rispettasse le norme anti-Covid. L'aggressione è avvenuta al pronto soccorso dell'ospedale San Luca

LUCCA — Positivo al Covid è stato ricoverato in ospedale ma, una volta arrivato indirizzato nell'area protetta, non ha voluto tenere la mascherina sul volto e ha insultato e picchiato un infermiere che lo sollecitava a rispettare le norme anti-contagio.

L'episodio è avvenuto nel complesso ospedaliero di San Luca nella notte fra venerdì e sabato scorsi, intorno alle 2.

L'uomo, come riportato dai quotidiani locali, ha circa 60 anni e quando è arrivato in ospedale i sanitari erano già a conoscenza della sua positività. L'hanno quindi subito indirizzato nell'area Covid ma l'uomo si è ribellato e ha rifiutato di mettersi una mascherina protettiva sul volto. E' nato così un diverbio che ben presto ha assunto toni molto accesi fino a quando il sessantenne ha cominciato a insultare i presenti e poi ha preso per il collo un infermiere.

Sul posto è così intervenuta la polizia che ha identificato l'individuo per poi procedere con la denuncia per lesioni e violenza nei confronti di persone incaricate di un pubblico servizio.