Falciato da un'auto, pedone grave in ospedale

E' stato soccorso dai sanitari del 118 e trasferito al San Luca in codice rosso l'uomo di 67 investito da un veicolo nel pomeriggio di oggi

ALTOPASCIO — E' stato travolto da un'auto ed è finito in ospedale in gravi condizioni, in codice rosso, per il trauma riportato alle gambe.

Protagonista un uomo di 67 anni investito questo pomeriggio ad Altopascio mentre stava camminando in via Guglielmo Marconi.

Dopo la chiamata delle 15,12 alla centrale operativa di 118, sul posto è arrivata l'ambulanza col medico dal Turchetto. L'uomo è stato trasferito all'ospedale di Lucca in codice rosso da dinamica.