Il ricco usuraio con il reddito di cittadinanza

Prestava soldi a imprenditori in difficoltà applicando tassi di interesse anche del 65%. Arrestato nel 2020, oggi è arrivata la sentenza di condanna

PISA — E' stato condannato a 6 anni di carcere un uomo di 62 anni, di origine campana ma residente in provincia di Pisa, arrestato nel 2020 per usura e risultato, incredibilmente, anche titolare del reddito di cittadinanza pur non avendo alcun problema di soldi.

Le indagini sull'individuo erano iniziate dopo la denuncia di un imprenditore edile di Livorno che, nel Giugno 2017, aveva ottenuto dal campano un prestito di 12mila euro che utilizzò per pagare i dipendenti. Nei due anni e mezzo successivi, l'imprenditore riuscì a restituire all'usuraio 18mila di soli interessi. Poi la crescenti difficoltà economiche, aggravate dalla pandemia, e gli appelli delle istituzioni a denunciare gli usurai hanno convinto l'imprenditore ad andare dai Carabinieri e a raccontare il tunnel di disperazione in cui era finito, costretto a pagare interessi esorbitanti del 65% che non gli avrebbero mai consentito di estinguere il debito.

Oggi la sentenza di condanna del tribunale di Pisa.