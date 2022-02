Malamovida, due studenti accerchiati e picchiati

Sabato sera di violenza in piazza Dante. I due studenti di Piombino finiti in ospedale hanno parlato di un'aggressione senza motivo

PISA — Due studenti universitari fuori sede, entrambi di Piombino, sarebbero stati accerchiati da 7-8 ragazzi e poi presi a pugni in faccia, apparentemente senza alcun motivo. I fatti risalgono a sabato sera, durante la movida in piazza Dante, nel centro di Pisa, quando non era ancora mezzanotte.

I due giovani sono finiti in ospedale e dimessi con prognosi di 10 e 15 giorni. Quindi hanno raccontato la loro brutta esperienza ai carabinieri, ora chiamati a indagare.

Per capire di più su quanto successo, i militari si avvarranno dei filmati registrati dalle numerose telecamere di sicurezza presenti in zona. Al momento, l'ipotesi più accreditata è che si sia trattato di una dimostrazione di forza di un branco violento; un nuovo, grave campanello d'allarme per la sicurezza nel cuore della città.