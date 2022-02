Con la bicicletta precipita nel ventre del bosco

Necessario l'intervento del soccorso speleologico per il recupero di un uomo caduto in una zona impervia del bosco con la sua mountain bike

MASSA MARITTIMA — Drammatico incidente nel cuore del bosco, stava attraversando la montagna in bicicletta quando è precipitato in una zona impervia. L'uomo di 67 anni è stato trasferito in gravi condizioni all'ospedale di Grosseto in elisoccorso.

L'allarme è scattato nella tarda mattinata sul Monte Arsenti nel Comune di Massa Marittima, quando è stata segnalato un uomo disperso nel bosco con la sua mountain bike. Per il recupero è stata attivata una squadra dei vigili del fuoco e del soccorso alpino speleologico toscano.

Sul posto sono intervenuti il personale dell'Anpas di Massa Marittima con una ambulanza e l'elisoccorso Pegaso 2 che ha trasportato il ferito al Misericordia di Grosseto.