È morto Micha Van Hoecke

Si è spento all'ospedale delle Apuane un pilastro internazionale della danza e del teatro a cavallo tra Novecento e Terzo Millennio

MASSA — È morto all'ospedale delle Apuane di Massa il coreografo e regista di fama internazionale Micha Van Hoecke, pilastro della danza e del teatro ma più in generale per le arti trasformative in evoluzione tra Novecento e Terzo Millennio. Aveva 77 anni e da tempo combatteva contro una brutta malattia.

Origine belga ma da 30 anni in Italia, Van Hoecke aveva scelto per dimora proprio la Toscana e in particolare Rosignano, in provincia di Livorno). La sua carriera è però internazionale, a partire dalla direzione artistica del centro di formazione Mudra a Bruxelles dal 1979.

Innumerevoli le collaborazioni eccellenti che spaziano da Carla Fracci a Luciana Savignano per rimanere in Italia, mentre in ambito registico è impegnato tra gli altri con Liliana Cavani e Luca Ronconi. Debutta come regista operistico nel 1991 mentre prosegue l'attività con il suo ensemble di danza.

Pluripremiata la sua attività di maitre de ballet, fino al 2014 ha diretto il corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma dopo aver guidato il ballo al Teatro Massimo di Palermo e aver creato le coreografie per il concerto di capodanno al Teatro La Fenice di Venezia nel 2005.