Domenica con tre incidenti di ciclisti, grave una donna

Due sinistri nel giro di poche ore a Montelupo. La ferita grave in ospedale con Pegaso. Il terzo incidente è avvenuto sull'Amiata

MONTELUPO FIORENTINO — Tre incidenti hanno segnato la domenica sulle strade della Toscana. Due sono avvenuti a Montelupo Fiorentino, dove una donna di 73 anni è stata trasportata al pronto soccorso in gravi condizioni, il terzo è avvenuto sul Monte Amiata.

Il primo incidente è accaduto sulla provinciale fra Capraia e Limite e l'altro nelle gallerie a Montelupo, ne ha dato notizia il sindaco Paolo Masetti che si è recato sul posto. Nel primo sinistro la donna è stata portata in ospedale dall'elisoccorso Pegaso in gravi condizioni. Nel secondo è rimasta ferita non gravemente una donna di 38 anni, dopo uno scontro con un'auto.

Il terzo incidente è avvenuto sul Monte Amiata dopo le 13,30, a Prato delle Macinaie: un uomo di 33 anni è caduta con la bici da freeride. Ha riportato un trauma al bacino e al femore. Sul posto è intervenuta l'ambulanza di Roselle e l'elisoccorso Pegaso 2, che ha trasportato il paziente in codice giallo (quindi non in pericolo di vita) all'ospedale Misericordia di Grosseto.